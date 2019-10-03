Красноярск, , 03:20 — REGNUM Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУ на транспорте СКР проверяет информацию о том, что в Красноярске в вагоне грузового поезда нашли 10-летнего ребёнка.

Как сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, 2 октября в СМИ появилась информация о том, что сотрудники Красноярского железной дороги нашли на ст. Красноярск-Восточный в вагоне грузового поезда 10-летнего мальчика.

По данному факту была организована доследственная проверка. Следователи дадут правовую оценку действиям родителей мальчика.

Напомним, по версии ряда красноярских массмедиа, ребёнок оказался в вагоне с углём, отправившись к матери после ссоры с отцом.

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