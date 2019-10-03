Мехико, , 03:09 — REGNUM Участники демонстрации в память о погибших в 1968 году от рук полиции студентах в мексиканском Мехико прорвались через кордон полиции и устроили беспорядки в центре города, сообщает газета El Milenio.

Сообщается, что агрессивные демонстранты бросали петарды и бутылки с зажигательной смесью в полицейских, а также расписали ряд зданий нецензурными выражениями и политическими лозунгами. В результате беспорядков пострадали два человека.

Марш проходил в память о столкновении с полицией и армией студентов, протестовавших против властей в 1968 году перед началом Олимпийских игр. Тогда в результате беспорядков, по разным данным, погибли от нескольких десятков до нескольких сотен человек.