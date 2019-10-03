Абакан, , 03:08 — REGNUM В Хакасии завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней женщины и 48-летнего мужчины. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ, они обвиняются в убийстве ребёнка, совершённом с особой жестокостью.

По версии следствия, ребёнок с семьёй, в том числе с бабушкой и дедушкой, проживал в деревне в Таштыпском районе Хакасии. 28 января 2019 года мать младенца уехала в соседнее село. Мальчик остался под присмотром бабушки и дедушки.

На следующий день пьяные обвиняемые, которых раздражал непрерывный плач мальчика, убили его. Тело ребёнка в топке печи нашёл родственник семьи. Вину в преступлении мужчина и женщина не признали.

Уголовное дело направлено в суд.

Кроме того, продолжается расследование дела по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Таштыпского района.

Как сообщало ИА REGNUM, после убийства внука бабушка и дедушка были заключены под стражу.

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