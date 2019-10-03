Петропавловск-Камчатский, , 02:54 — REGNUM На Камчатке сотрудница Сбербанка регулярно забирала из кассы деньги, причитающиеся тем, кто родился до 1991 года и имел до этого года вклад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации МВД Камчатки, менеджер банка обвиняется в присвоении и растрате средств. Она не выплачивала обратившимся к ней клиентам положенные компенсационные выплаты. Люди, по незнанию подписывали какие-то бумаги и уходили. Предприимчивый менеджер проворачивала махинации с документами и оставшиеся в кассе деньги забирала себе.

Таким образом она обманула 11 человек, в общей сложности похитив более 68 тыс. рублей.

25-летнюю сотрудницу ждёт суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре получили условный срок две сотрудницы банка, которые похитили у финансового учреждения 22 млн рублей.