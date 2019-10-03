Даллас, США, , 02:51 — REGNUM Эмбер Гайгер, полицейский офицер из Далласа (Техас), застрелившая по ошибке мужчину в его собственной квартире, приговорена к десяти годам лишения свободы, передает NBC.

В сентябре 2018 года Гайгер, возвращаясь со службы, перепутала чужую квартиру со своей и, обнаружив в ней незнакомого чернокожего мужчину, застрелила его из табельного пистолета. Погибшим оказался проживающий в квартире Ботэм Джин.

Трагедия вызвала в Далласе акции протеста среди афроамериканского населения, требовавшего справедливого непредвзятого суда. Численность пикетов доходила до 100 человек.

По итогам внутреннего расследования Гайгер была уволена и отдана под суд. Жюри присяжных признало 31-летнюю экс-полицейскую виновной.

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