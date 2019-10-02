Вашингтон, 2 октября 2019, 23:28 — REGNUM В американском штате Коннектикут выяснен вопрос о пострадавших от крушения раритетного бомбардировщика Boeing B-17, сообщает 2 октября издание WFSB.
Местные власти сообщают, что в результате катастрофы с пожаром на территории международного аэропорта Брэдли были госпитализированы шесть человек.
О полученных людьми травмах подробностей не сообщается.
Напомним, редкий бомбардировщик времён Второй мировой войны разбился при посадке и врезался в ангар в конце взлётно-посадочной полосы.
Разбитый самолёт загорелся.
Из-за катастрофы аэропорт Брэдли временно остановил работу.
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