Москва, , 23:18 — REGNUM Крокодил погиб в результате наезда на него грузового автомобиля в Московской области. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Крокодил ezhuttukari

ДТП произошло в селе Тарасовка на улице Центральная. Водитель на грузовом автомобиле переехал крупную рептилию, пересекавшую автотрассу.

Животному перебило хвост, от полученных повреждений крокодил погиб.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, животное могло сбежать из цирка-шапито, артисты которого выступали в районе накануне.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Германии, которое спровоцировала сбежавшая из цирка зебра.

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