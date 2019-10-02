Москва, , 23:04 — REGNUM Два человека пострадали в результате столкновения трёх грузовиков на московской кольцевой автодороге (МКАД) в районе улицы Академика Варги. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Бетономешалка commons.wikimedia.org

ДТП произошло на 43-м километре внутренней стороны МКАД. От удара один из грузовых автомобилей, бетономешалка, опрокинулся на бок, из него на дорожное полотно вылилось топливо.

Кроме того, в результате ДТП два человека оказались заблокированы в автомобилях, в настоящее время их вытаскивают спасатели.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, производится смыв разлившегося топлива. Движение автотранспорта на данном участке МКАД сильно затруднено, перекрыты пять из шести полос. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за сутки в дорожно-транспортных происшествиях в Липецкой области пострадали три человека.

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