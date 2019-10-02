Тайбэй, 2 октября 2019, 20:54 — REGNUM На восточном побережье Тайваня в месте обрушения моста обнаружены тела пяти погибших людей, сообщает 2 октября The Associated Press.
По информации агентства, спасатели считают, что под обломками может быть тело ещё одного погибшего.
Из погибших двое явялются гражданами Индонезии, один — гражданином Филиппин. Ещё два тела не идентифицированы.
Всего под обломками моста оказалось три рыбацких лодки.
Ещё 10 человек госпитализированы с разными травмами. Девять из них остаются в тяжелом состоянии.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября на Тайване обрушился 140-метровый автомобильный мост высотой 18 метров.
Мост был построен в 1998 году. Он рухнул в тот момент, когда по нему проезжал бензовоз.
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