Тайбэй, , 20:54 — REGNUM На восточном побережье Тайваня в месте обрушения моста обнаружены тела пяти погибших людей, сообщает 2 октября The Associated Press.

По информации агентства, спасатели считают, что под обломками может быть тело ещё одного погибшего.

Из погибших двое явялются гражданами Индонезии, один — гражданином Филиппин. Ещё два тела не идентифицированы.

Всего под обломками моста оказалось три рыбацких лодки.

Ещё 10 человек госпитализированы с разными травмами. Девять из них остаются в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября на Тайване обрушился 140-метровый автомобильный мост высотой 18 метров.

Мост был построен в 1998 году. Он рухнул в тот момент, когда по нему проезжал бензовоз.

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