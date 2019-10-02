Москва, , 21:05 — REGNUM Жительница Воронежской области приговорена судом Москвы к трём годам колонии-поселения за финансирование бандформирования террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 2 октября сообщает пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

По данным пресс-службы ведомства, женщина в ноябре 2015 года, находясь в городе Реутове Московской области, перевела 31,5 тыс. рублей вербовщику, занимавшемуся переправкой на территорию Сирийской Арабской Республики лиц для их последующего вступления и участия в незаконных вооруженных формированиях под руководством международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что деньги были предназначены для переправки супруга осуждённой для вовлечения его в ряды бандформирований.

Женщина была признана виновной в совершении преступления по статье о финансировании терроризма. Ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

Осуждённая является матерью троих детей. На время отбывания наказания матерью дети по решению суда переданы под опеку бабушке.

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