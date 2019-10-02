Липецк, , 20:46 — REGNUM В Липецкой области 1 октября в дорожно-транспортных происшествиях пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Липецком районе в Новой Деревне на трассе Липецк — Данков автобус наехал на 56-летнего велосипедиста. Пострадавший был госпитализирован. В Усманском районе на трассе Липецк — Усмань водитель не справился с управлением, его автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Мужчину также госпитализировали. В областном центре на улице Неделина водитель легкового автомобиля сбил 12-летнего подростка, которого с травмами доставили в больницу.

Всего в регионе было выявлено более 1,5 тыс. нарушений ПДД. За нетрезвую езду к административной ответственности привлекли трёх водителей, за отказ от ремней безопасности — 25. Жители региона более 1,1 тыс. раз превысили скорость и более 99 раз припарковались с нарушениями. Два автомобиля были эвакуированы.