Курган, , 20:44 — REGNUM В Кургане направлено в суд уголовное дело в отношении двух юристов, присваивавших деньги потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях. Общий ущерб составил более 1,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Двое сотрудников одной из курганских юридических компаний оказывали помощь гражданам в получении страховых выплат после ДТП. Предпочитали оказывать услуги людям, получившим в авариях тяжкие телесные повреждения. Фактически готовили документы для страховых выплат.

Когда выплаты поступали на личный счёт потерпевших, юристы выдавали им лишь часть положенного, деньги некоторых клиентов присваивали полностью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2,3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). С обвинительным заключением оно направлено в суд.