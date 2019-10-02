Магнитогорск, Челябинская область, , 19:45 — REGNUM Иск в суд о восстановлении в должности подала Тренер детского юношеского центра «Максимум» в Магнитогорске Челябинской области Екатерина Конопенко, которую ранее уволили за откровенную фотосессию. Об этом 2 октября сообщила журналистам сама Конопенко.

Как уточнила тренер, иск был подан ею в Правобережный районный суд Магнитогорска. Конопенко пояснила, что не владеет информацией, о каких именно фотографиях идёт речь, но, по её предположениям, это были фотоработы в рамках культурного проекта «Эксперимент». Женщина принимала участие в этом проекте, по её словам, «как фотомодель, поэтесса, перформер».

Конопенко уточнила, что фотосессия была сделана 19 лет назад, и к их публикации в интернете она непричастна.

Напомним, по данным прокуратуры Челябинской области, при проверке обращения уполномоченного по правам человека в регионе было установлено, что в социальной сети есть фотографии педагога детского центра «Максимум» в обнажённом виде.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства и руководство центра «Максимум» приняло решение уволить педагога.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нашумевшей истории с педагогом из Барнаула, которую уволили из школы за выложенную в сеть фотографию в спортивном купальнике.

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