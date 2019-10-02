Истра, Московская область, , 19:26 — REGNUM Обстоятельства смерти двух мужчин, обнаруженных на дне колодца, устанавливают следователи в подмосковной Истре. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по Московской области.

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Тела двух мужчин 1994 и 1986 годов рождения были обнаружены 1 октября на территории садового товарищества на дне одного из колодцев. Признаков насильственной смерти на телах не было.

По предварительной информации, мужчины занимались работами по углублению колодца на дачном участке. Они скончались, предположительно, от недостатка кислорода на дне колодца, не сумев вовремя выбраться на поверхность.

Расследование обстоятельств гибели мужчин продолжается, начата доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате аварии на электростанции на юге Болгарии, возле города Стара Загора. Рабочие были госпитализированы с тяжёлой интоксикацией после попытки обследовать одну из шахт на станции по очистке сточных вод.

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