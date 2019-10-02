Златоуст, Челябинская область, , 18:54 — REGNUM В Челябинской области местный житель подозревается в причинении смерти своей супруге. Преступление было совершено 29 сентября, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Утром того дня в Златоусте гражданин избил свою жену. От этого она скончалась.

Подозреваемый сейчас задержан. Ему вменили причинение смерти по неосторожности. По ч.4 ст.111 УК России он может отправиться в колонию на 15 лет. А пока ему выбирают меру пресечения и собираются предъявить обвинение. Идёт сбор доказательств.