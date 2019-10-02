Хельсинки, , 19:03 — REGNUM Девушка, погибшая во время нападения злоумышленника на училище в Куопио, была гражданкой Украины. Об этом 2 октября сообщает телекомпания Yle.

Торговый центр Herman. Куопио Paju~commonswiki

По предварительной информации, погибшая проживала в Куопио вместе со своим супругом и являлась студенткой профучилища. При этом официального подтверждения данной информации в настоящее время нет.

Напомним, нападение злоумышленника с огнестрельным и холодным оружием на колледж Саво, расположенный в здании торгового центра в Куопио, произошло 1 октября. В результате нападения погиб один человек, пострадали десять.

Причина нападения в настоящее время неизвестна. Нападавший был задержан полицией, ему вменяются в вину убийство и несколько случаев насилия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что среди пострадавших при нападении на студентов колледжа в Куопио граждан России не было.

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