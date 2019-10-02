Курган, , 18:34 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет предприниматель за дачу взятки бывшему заместителю губернатора региона. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Следствием установлено, что в июле 2018 года будучи руководителем двух предприятий по дорожному строительству предприниматель через посредника передал бывшему замгубернатора Курганской области Роману Ванюкову в качестве взятки 50 тысяч рублей за погашение в кратчайшие сроки дебиторской задолженности за выполненные работы. Всего предполагалось передать высокопоставленному чиновнику 210 тысяч рублей.

Против бизнесмена было возбуждено и на сегодняшний день завершено расследование уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).

Сам Роман Ванюков обвиняется по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ через посредника взятки в крупном размере») и также вскоре предстанет перед судом.

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