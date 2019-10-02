Москва, , 18:19 — REGNUM Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, который зарезал сотрудника центрального аппарата Следственного комитета Владислава Капустина. Решение было принято сегодня, 2 октября.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, что Григорьев с ножом напал на сотрудника СК Капустина прямо на проходной штаб-квартиры Следственного комитета в Москве. Капустин получил несовместимые с жизнью ранения и скончался в больнице.

При задержании Григорьев вел себя невменяемо. Было установлено, что он находится на учете в психоневрологическом диспансере.

Перед началом заседания суда Григорьев заявил журналистам, что на убийство он пошел потому, что якобы болеет СПИДом, и из-за этого над ним издевались силовики Санкт-Петербурга.

Известно, что Капустин не вел каких-то расследований — он занимался приемом обращений граждан.