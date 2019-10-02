Новосибирск, , 18:19 — REGNUM Новосибирский подросток, которого искали два дня найден, сообщается на странице сообщества поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

»Найден! Жив! Большое спасибо всем за репосты и распространение информации по сети, а также выезд на автономные задачи по поиску», — говорится в опубликованной информации.

Как пишут «НГС Новости», 12-летнего школьника на одной из улиц Ленинского района Новосибирска нашёл сотрудник уголовного розыска. Мальчик был доставлен в отдел полиции и будет передан в руки родителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября 12-летний мальчик ушёл, предположительно, в школу и не вернулся. Его искали два дня.

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