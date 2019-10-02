Кемерово, , 18:07 — REGNUM В Кемеровской области завершено расследование дела в отношении машиниста одного из угольных предприятий Ленинск-Кузнецкого района. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Теперь он предстанет перед судом, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по Кузбассу.

Как выяснилось, в июне 2019 года старший в звене проходчиков при бурении дегазационной скважины, зная о неисправности кнопки включения бурового станка, дал указание продолжать работы. При этом он не принял мер, чтобы рабочие, которые подавали ему сигналы, были непосредственной его видимости. Из-за чего 38-летний проходчик получил травму головы и упал. Мужчина скончался в больнице.

Машинист вину признал частично.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.