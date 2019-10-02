Санкт-Петербург, , 18:09 — REGNUM Расследование в связи с массовым заражением детей кишечной инфекцией проводит управление Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба ведомства по городу.

ЧП произошло в школе №508 в Московском районе Санкт-Петербурга. В период с 22 по 30 сентября кишечная инфекция была зарегистрирована у 21 ребёнка. Восьми детям был поставлен диагноз «дизентерия». При этом госпитализировано было 11 детей, сейчас на лечении в стационарах находятся шесть школьников.

В рамках санитарно-эпидемиологического расследования, проводимого сотрудниками Роспотребнадзора, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении уборки и дезинфекции учебных классов и пищеблока. Также были зафиксированы нарушения в организации питьевого режима детей.

Питание в школе организовывал комбинат социального питания «Юность». На производстве комбината было также проведено санитарно-эпидемиологическое расследование и выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе несоблюдение технологии приготовления пищи, условий хранения продуктов, не созданы условия для личной гигиены персонала.

В отношении комбината «Юность» был вынесен временный запрет на производство, в школе была организована дезинфекция, проведено обследование детей и персонала школы, а также персонала «Юности». Материалы дела были переданы в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии кафе в Татарии после массового заражения посетителей сальмонеллёзом и острой кишечной инфекцией.

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