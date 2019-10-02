Оренбург, , 17:42 — REGNUM В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту попытки провезти в Россию из Казахстана опасной табачной смеси, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства летом 2019 года гражданин Казахстана на автобусе перевёз в Россию партию некурительной табачной смеси. Вес опасного для здоровья багажа составил более 70 кг.

Груз выявлен на международном автомобильном пункте пропуска «Сагарчин». Иностранца задержали. Ему предъявили обвинение по статье 238 УК РФ (покушение на перевозку товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).

Добавим, обнаруженная смесь запрещен на территории России. Она изъята и отправлена на биохимико-физиологическую судебную экспертизу.