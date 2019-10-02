Волгоград, , 17:46 — REGNUM Информация о заложенном взрывном устройстве в зданиях торговых центров в Волгограде оказалась ложной. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Телефонный террор Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщения о минировании зданий торговых центров в Ворошиловском и Дзержинском районах Волгограда поступили анонимно на электронную почту.

По обеим адресам была проведена эвакуация посетителей и сотрудников. Здания была тщательно проверены с привлечением инспекторов-кинологов со служебными собаками.

Ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ограничении свободы пенсионеру в Ростове-на-Дону за ложное сообщение о минировании остановки общественного транспорта.

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