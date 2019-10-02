Кишинёв, , 16:53 — REGNUM Столкновение самолёта с тремя машинами технической службы едва не произошло в аэропорту Кишинёва. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба управления гражданской авиации Молдавии.

Аэропорт Кишенева My_another_account

Инцидент произошёл в аэропорту Кишинёва 30 сентября. Сообщается, что самолёту дали разрешение на взлёт, хотя взлётно-посадочная полоса в этот момент была занята техникой.

Во время взлёта самолёта оказалось, что в конце взлётно-посадочной полосы находятся три автомобиля технической службы. Это является серьёзным нарушением процедур, предусмотренных правилами RAC-REAC для гражданской авиации.

Была созвана постоянная комиссия для расследования авиационных происшествий и инцидентов. Она работает совместно с группой экспертов в рамках Управления гражданской авиации и проводит расследование обстоятельств инцидента.

Предварительно причиной ЧП могла стать ошибка диспетчера. Диспетчер был отстранён от должности до конца расследования.

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