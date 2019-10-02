Кишинёв, 2 октября 2019, 16:53 — REGNUM Столкновение самолёта с тремя машинами технической службы едва не произошло в аэропорту Кишинёва. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба управления гражданской авиации Молдавии.
Инцидент произошёл в аэропорту Кишинёва 30 сентября. Сообщается, что самолёту дали разрешение на взлёт, хотя взлётно-посадочная полоса в этот момент была занята техникой.
Во время взлёта самолёта оказалось, что в конце взлётно-посадочной полосы находятся три автомобиля технической службы. Это является серьёзным нарушением процедур, предусмотренных правилами RAC-REAC для гражданской авиации.
Была созвана постоянная комиссия для расследования авиационных происшествий и инцидентов. Она работает совместно с группой экспертов в рамках Управления гражданской авиации и проводит расследование обстоятельств инцидента.
Предварительно причиной ЧП могла стать ошибка диспетчера. Диспетчер был отстранён от должности до конца расследования.
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