Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Второе за сутки ДТП с участием маршрутки произошло в петербургском регионе 2 октября. В отличие от первого в аварии никто не погиб, но пострадали три человека.

Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на Ораниенбаумском шоссе в Петродворцовом районе в 13:00 мск автомобиль Renault Logan под управлением 28-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz, двигавшимся по маршруту №300 (Ломоносов — ст. метро «Автово»).

В ДТП пострадали две женщины и молодой человек, получившие не тяжелые травмы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 2 октября на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Mazda. Оба транспортных средства сгорели. В огне погиб водитель «Мазды». Водитель и семеро пассажиров маршрутки госпитализированы в состоянии различной степени тяжести.

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