Белгород, , 16:17 — REGNUM Следственный комитет Белгородской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела 58-летнего жителя Белгорода, сообщили 2 октября в пресс-службе ведомства. 38-летний сын мужчины погиб после применения полицейским табельного оружия.

По версии следствия, 1 октября 2019 года пожилой мужчина позвонил в полицию и сообщил, что дома на него напал сын. Сотрудники ППС, прибывшие на вызов, обнаружили в квартире тело белгородца с колото-резаными ранениями. Сын погибшего, в руках которого находились ножи, отказался положить оружие и направился к полицейским. Один из них применил табельное оружие.

Следователи устанавливают обстоятельства совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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