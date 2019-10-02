Новосибирск, , 16:10 — REGNUM В Новосибирске во время работ по обрезке деревьев в Ленинском районе погибла проходящая мимо 28-летняя женщина, сообщают «Новосибирские новости» со ссылкой на Единую диспетчерскую службу города.

Отмечается, что несчастный случай произошёл сегодня днём, 2 октября. Ветка тополя во время обрезки упала на голову мимо идущей прохожей. Женщина скончалась на месте.

По словам очевидцев, зона работ была ограждена. Следователям предстоит выяснить, как женщина оказалась в опасной зоне.