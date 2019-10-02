Новокузнецк, Кемеровская область, , 16:05 — REGNUM Тела троих человек были обнаружены 2 октября после пожара на складе в Новокузнецке Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба областного Следственного управления СК России.

Пожарные Mchs.gov.ru

По данным ведомства, пожар произошел в среду, около 13:00 по местному времени (9:00 мск) в складском помещении, расположенном в Центральном районе. На месте происшествия были найдены тела 28‑ и 38-летного мужчин, а также 62-летней женщины. Также сообщается, что один человек был госпитализирован.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за утечки газа из баллона в покрасочном цехе.

Сообщается, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Ведется следствие.