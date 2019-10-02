Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 15:48 — REGNUM В Надыме (ЯНАО) в школе №3 с 1 по 10 октября 2019 года приостановлен учебный процесс из-за четырёх зарегистрированных случаев заболевания учащихся внебольничной пневмонией. Об этом сообщает телерадиокомпания «Надым».

Сейчас в данной школе проводится дезинфекция. Образовательный процесс проводится в режиме он-лайн через платформу «Сетевой город». Родителям Надыма рекомендуется поставить детям прививку от пневмококковой инфекции в центральной районной больнице.

Напомним, в октябре 2018 года в Надыме был объявлен карантин из-за вспышки внебольничной пневмонии в школе №3 и в двух классах школы №1.

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