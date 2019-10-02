Село Байкалово, Свердловская область, , 15:41 — REGNUM В Свердловской области перед судом предстанут двое жителей села Байкалово, обвиняемых в даче взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 291 УК РФ) и посредничестве при даче взятки (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По версии следствия подсудимый, при посредничестве своего знакомого решил дать взятку в размере 40 тыс. рублей начальнику ГИБДД МВД РФ «Байкаловский». Деньги предназначались для того, чтобы сотрудник полиции аннулировал составленные в отношении супруги обвиняемого административные протоколы за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Дабы изобличить взяткодателя начальник Байкаловского отдела ГИБДД «согласился» взять деньги, после чего посредника задержали с поличным, а впоследствии и взяткодателя.

Отметим, что ранее супруга обвиняемого ехала на своём автомобиле и была задержана сотрудниками дорожной полиции. Её заподозрили в употреблении алкоголя за рулём и предложили пройти медицинское освидетельствование. Женщина отказалась, и в отношении неё был составлен административный протокол.