В чешском городе Пльзень проходит судебный процесс по обвинению 19-летнего гражданина Украины Андрея Ш. в покушении на убийство. Максимальный срок лишения свободы за такое преступление в Чехии — 18 лет. Об этом сообщает издание prague-express.cz.

Пльзень, , 15:33 — REGNUM По версии обвинения, 3 ноября 2018 года трое граждан Украины находились в нетрезвом состоянии на улице Klatovská třída в Пльзене, и поддерживали друг друга чтобы не упасть. Проходящий мимо Радек Зелинка якобы задел одного из них плечом, после чего Андрей Ш. нанёс чеху несколько ударов ножом в грудь и живот.

Радек Зелинка остался жив, но он месяц пробыл в коме, из-за повреждения артерии ему пришлось ампутировать ногу. По сообщению страховой компании, его лечение обошлось в 4,4 млн крон. Потерпевший требует от виновника компенсации в размере 7,3 млн крон (около 300 тысяч долларов). Ранее он профессионально занимался флорболом (хоккей с мячом в зале), теперь он лишён этой возможности.

Андрей Ш. утверждает, что был пьян и не помнит нападения, а помнит только потасовку со своими собутыльниками, которые его «спровоцировали».