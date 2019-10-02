Чита, , 15:17 — REGNUM На 2 октября 2019 года в России действует только один лесной пожар. О возгорании площадью в шесть гектаров на территории Забайкальского края уведомило сегодня ФБУ «Авиалесоохрана».

Как уже сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в России, с которыми, казалось было покончено в конце сентября 2019 года, возникли вновь.

Накануне, 30 сентября, тоже сообщалось, что 10 гектаров леса горит вЗабайкальском крае. А в конце июля 2019 года общая площадь природных возгораний в Сибири и на Дальнем востоке составляла более пяти миллионов гектаров.

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