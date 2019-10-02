Заседание суда по пересмотру приговора двум подданным Нидерландов, обвиняемым в избиении официанта, не состоялось из-за неявки в суд двух вызванных судебно-медицинских экспертов. Срок содержания обвиняемых под стражей продлён до 15 октября. Об этом сообщает «Радио Прага».

Варшава, , 15:16 — REGNUM Суд первой инстанции признал двух подданных Королевства Нидерландов братьев Армина и Араша Нахви виновными в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, и приговорил их к лишению свободы на пять и шесть лет соответственно. Обвинение в покушении на убийство было отклонено.

Прокуратура не согласилась с приговором, и требует ужесточения наказания до десяти лет лишения свободы. Защита настаивает на том, что потерпевший получил ранения не от действий осуждённых, а в результате случайного падения.

В апреле 2018 года братья Нахви избили официанта пражского кафе за замечание о недопустимости распития принесённого с собой алкоголя. Молодого человека пришлось вводить в искусственную кому, он перенёс несколько операций. Виновники драки утверждают, что плохо помнят произошедшее, и вступили в конфликт чтобы «защитить своих друзей».