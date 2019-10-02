Чебоксары, , 15:05 — REGNUM В отношении жителя Чувашии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, сотрудник Росрыболовства ходе рейда на реке Сура в Ядринском районе республики выявил факт незаконного использования тремя мужчинами сетей для вылова рыбы. Пытаясь удостовериться в этом, инспектор подплыл на лодке к судну, на котором находились рыбаки. Один из них запрыгнул в лодку к сотруднику ведомства и пытался спихнуть его в воду. Этого сделать не удалось, он вернулся на свою лодку, схватил деревянное весло и ударил сотрудника Росрыболовства в область поясницы.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки, которые вступают в силу в 2020 году. Так рыбакам-любителям запретят использовать при ловле сети.

Однако любительская рыбалка с использованием сетей будет разрешена в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы является основным источником пропитания. Помимо прочего, вводится суточная норма вылова рыбы и ограничения на подводную охоту. Под запрет попадает не только использование сетей, но и их продажа.