Чебоксары, , 14:54 — REGNUM В Чувашии передано в суд уголовное дело в отношении 41-летнего индивидуального предпринимателя по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Согласно материалам дела, мужчина заключил договор на выполнение работ по кладке наружных стен и внутренних перегородок на объекте строительства детского сада в микрорайоне Солнечный в Чебоксарах с ремонтным рабочим. В апреле текущего года предприниматель не отстранил подрядчика, который находился в состоянии алкогольного опьянения, от выполнения работ, не обеспечил медицинский осмотр, не предоставил спецодежду и лестницу, а также не провел инструктаж по технике безопасности.

В результате работник упал с высоты около 4 метров, получив ушиб головного мозга и переломы костей основания и лицевой части черепа, а также другие телесные повреждения, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Выводы следствия подтверждаются результатами проведенной судебно-медицинской экспертизы. Обвиняемый полностью признал свою вину и возместил причиненный потерпевшему вред.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая текущего года на рулевом перроне международного аэропорта Казань авиатехник проводил ремонт правого двигателя самолета ИЛ 76 и упал с переносной лестницы с высоты около 4 метров. Мужчина был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Начальник цеха технического обслуживания АО «КАПО АВИА» в Международном аэропорту Казани заплатит штраф в размере 10 тыс. рублей, поскольку не обеспечил ремонтника средствами индивидуальной защиты для проведения работ на высоте, авиатехник проводил ремонт на крыле судна ИЛ-76МД без специальной обуви и целевого инструктажа. Техник также получил травмы, квалифицировавшиеся как тяжкий вред здоровью.