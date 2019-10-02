Краснодар, , 14:52 — REGNUM 17-летний подросток погиб от удара электропоездом «Ласточка» в Краснодаре утром 2 октября. Следственные органы Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, студент второго курса Краснодарского информационно-технического техникума был смертельно травмирован в 10:12 на 1614-м километре в черте города Краснодара. Подросток переходил железнодорожное полотно в неустановленном месте, на нём были наушники. В это время по рельсам ехал электропоезд «Ласточка», сообщением «Ростов — Краснодар».

На месте происшествия работают следователи, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.