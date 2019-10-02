Черкесск, , 14:43 — REGNUM В Карачаево-Черкесии убита жительница города Черкесска. Подозреваемым в убийстве является ее сожитель. Он задержан и дает признательные показания, сообщили ИА REGNUM 2 октября в пресс-службе МВД по республике.

Сообщение об убийстве поступило от фельдшера городской больницы. Он сообщил, что в общежитии по улице Доватора обнаружен труп 41-летней женщины с признаками насильственной смерти. В тот же день задержали 34-летнего сожителя погибшей.

Он признался, что между ними возникла ссора, в ходе которой он ударил несколько раз свою жертву, в результате чего она скончалась на месте. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Северной Осетии было совершено убийство, вызвавшее широкий общественный резонанс. Бывший муж из ревности ударил несколько раз ножом молодую женщину. От полученных ранений она скончалась.

Как было установлено, подозреваемый в убийстве находился под домашним арестом — он проходил по другому уголовному делу. Но в день совершения преступления сбежал из-под ареста, о чем служба УФСИН уведомила МВД, однако меры к его задержанию предпринять не успели.