Уфа, , 14:42 — REGNUM Священник был ранен в ногу из охотничьего ружья в лесу Башкирии. Об этом 2 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

По словам правоохранителей, священник из Оренбургской области находился в лесу в кустах, куда он свернул с тропинки. Проходивший мимо пенсионер с ружьем, услышав шум, выстрелил в сторону кустов. Местный житель принял человека за крупное животное.

В результате священник был ранен в ногу и госпитализирован.

По словам информированного источника, охотник имел разрешение на оружие и путевку. Свою вину пенсионер не отрицает.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка, а процессуальное решение будет принято после заключения судебно-медицинской экспертизы.