Тюмень, , 14:41 — REGNUM В Тюмени рассмотрят в суде уголовное дело о повреждении стрелой автомобильного крана (манипулятора) модульного надземного перехода. Ущерб составил более 5 млн рублей. В преступлении обвиняется 27-летний водитель автомобиля с краном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Следствием установлено, что днём 17 мая 2019 года водитель грузовика Daewoo Novus с установленной на транспорте стрелой манипулятора перевозил вагон-бытовку из села Каскара в Тюмень. Когда вагон был погружен, водитель не предусмотрел, чтобы стрела полностью опустилась — она легла на вагон под небольшим углом вверх. На 21 км трассы Тюмень-Ханты-Мансийск стрела автокрана зацепила модульный наземный пешеходный переход, который рухнул. Ущерб составил 5 млн рублей.

.Против водителя грузовика было возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ («Уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с источниками повышенной опасности»). Санкция статьи предусматривает наказание до года лишения свободы.