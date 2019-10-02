Иркутск, , 14:32 — REGNUM ФБУ «Авиалесоохрана» сегодня, 2 октября, отчиталась о выполнении в полном объеме государственного задания по проведению работ по искусственному вызыванию осадков в 2019 году. В официальной информации по этому поводу сказано, что для работ применялся самолет Ан-26 «Циклон» со специальным подвесным оборудованием «Веер» для размещения пиропатронов ПВ-26М, содержащих йодистое серебро.

«Под воздействием реагента на верхнюю часть переохлажденной облачной системы происходит образование осадков. Применение искусственного вызывания осадков возможно только при наличии ресурсной кучево-дождевой облачности», — пояснили специалисты «Авиалесоохраны».

По их словам, осадки средней и высокой интенсивности над местами действия пожаров выпадали в 60% случаев воздействия на ресурсную кучево-дождевую облачность. Тем самым Красноярский и Забайкальский края, а также Иркутская область получили значительную помощь как в тушении лесных очагов, так и в снижении уровня общего пожарной опасности в лесах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем востоке привели к тому, что к концу июля 2019 года дымовой шлейф от них ощутили жители сразу трёх федеральных округов, а в интернете стали собирать подписи под петицией о введении режима ЧС. Однако, власти на воззвание не отреагировали, а позднее было и вовсе заявлено, что вина за масштабное стихийное бедствие лежит на региональных властях.

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