Омск, , 14:25 — REGNUM В Омске суд вынес приговор трём местным жительницам, признанным виновными в мошенничестве при выплате материнского капитала. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 сентября в следственном управлении СКР по Омской области.

По данным ведомства, организатором преступной схемы была Ольга В. — омичка с высшим юридическим образованием.

В 2016 — 2017 годах она совместно с безработными Екатериной В. и Александрой Б. подыскивала матерей, которым нужно было обналичить средства материнского капитала. Матерям предлагалось получить целевые займы на строительство жилья в кредитно-потребительском кооперативе, затем половину денег вернуть обвиняемым в виде оплаты по договорам купли-продажи земельных участков, оплаты риэлтерских услуг и взносов в кооператив.

Фактически никакая недвижимость женщинам не предоставлялась. Документы содержали ложные сведения о расходования денег. Матери предоставляли эти документы в Пенсионный фонд и областное министерство труда с просьбой направить средства маткапитала на оплату основного долга и процентов по договору целевого займа на строительство жилья.

На основании этих документов было перечислено порядка 15 млн рублей. Федеральный и региональный бюджеты понесли ущерб.

Суд назначил Ольге В. наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 70 тысяч рублей. Екатерина В. получила 2,5 года лишения свободы условно со штрафом 100 тыс. рублей, Александра Б. — три года лишения свободы условно. Также с подсудимых взыскали 14 млн 169,5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу Томского района будут судить за мошенничество с материнским капиталом.

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