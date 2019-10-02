Гондэр, , 14:15 — REGNUM Сотрудники полиции, а также неизвестное число гражданских лиц были убиты после столкновений в центральной части Эфиопии, в округе Гондэр. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение полиции и местных жителей.

Жители сообщили журналистам, что во время столкновений во вторник, 1 октября, также было повреждено их имущество. Гондэр находится на территории региона Амхара.

Глава региональной безопасности Агегнеху Тешагер заявил, что силы безопасности «восстанавливают мир в этом районе после того, как вооруженные группы устроили засаду и напали на правительственные силы».

»Силы безопасности защищались», — заявил ВВС Тешагер.

Напомним, что в июне 2019 года попытка переворота против регионального правительства Гондэра была сорвана.