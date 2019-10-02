Балашиха, Московская область, , 14:31 — REGNUM В Подмосковье двух оперуполномоченных отдела уголовного розыска отдела полиции по городскому округу Балашиха уволили «за совершение проступка порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Как сообщается на портале ГУ МВД России по Московской области, решение об увольнении приняли по результатам служебной проверки.

Как напомнили в ведомстве, проверка проводилась после госпитализации в больницу двух мужчин, выпавших из окна второго этажа жилого дома в Балашихе. По предварительным данным, на момент происшествия внутри квартиры также видели двух сотрудников полиции. По данным СМИ, полицеские подозреваются в попытке получить деньги с мигрантов. Пытаясь спастись от побоев, приезжие из Узбекистана выпрыгнули в окно.

Оперуполномоченные уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с законодательством, заявила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

«На начальника ОП по г.о. Балашиха наложено дисциплинарное взыскание в виде понижения в замещаемой должности. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц ОП по г.о. Балашиха», — добавила она.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье задержали 40-летнего жителя Балашихи, подозреваемого в незаконном хранении арсенала оружия. При обыске на его даче обнаружили несколько видов огнестрельного оружия и множество боеприпасов.

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