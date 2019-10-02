Архангельск, , 13:40 — REGNUM 49-летний житель Архангельска обстрелял сегодня из травматического оружия рабочих стройки развернувшейся во дворе его дома.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД, инцидент произошел в 10 утра. В полицию поступило сообщение о том, что мужчина с балкона жилого дома №95 по улице Воскресенской произвел выстрел в сторону расположенного неподалеку строящегося объекта.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, обнаружили у мужчины зарегистрированный травматический пистолет. Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения, стражи порядка оставили его в полицейский участок.