Уфа, , 13:37 — REGNUM Профилактические рейды возле образовательных учреждений Уфы провели сотрудники городской госавтоинспекции. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД проверяли как водителей, так и пешеходов. По словам стражей порядка, некоторые родители-пешеходы, переходили дорогу вместе со своими детьми в неустановленных для этого местах, несмотря на то, что вблизи был расположен пешеходный переход.

Кроме этого, были выявлены водители, которые перевозили своих детей в салоне автомашины с нарушениями.

В результате, родителей, которые легкомысленно отнеслись к безопасности своих детей, привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.