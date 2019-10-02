Люберцы, Московская область, , 13:37 — REGNUM В Московском областном центре охраны и детства (Люберцы) спасли жизнь семимесячному ребенку с ожоговым шоком. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Ребенка с ожогом 10% поверхности тела доставили в больницу из Сергиева Посада вертолетом санавиции. По словам заведующего отделением Андрея Веселова, при госпитализации у малыша наблюдались учащенное сердцебиение, прерывистое дыхание и кислородное голодание. резко уменьшился объем циркулирующей крови. Ребенку оперативно обработали кожу антисептиком и ввели внутривенно лекарственный раствор для нормализации кислотно-щелочного баланса. Сейчас малыш идет на поправку и вскоре будет выписан домой.

«Благодаря авиационному транспорту, бригада врачей оперативно оказывает всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в различных происшествиях — это могут быть как в ДТП, так и техногенные катастрофы. Только с начала года санавиация Подмосковья совершила около 200 вылетов», — заявила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье дни открытых дверей в роддомах за месяц посетили почти 4 тыс. человек.

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