Калуга, , 13:31 — REGNUM В Калужской области на 114-м километре автодороги М-3 «Украина» вечером 1 октября столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. В результате серьезной аварии погиб водитель одной из машин. Об этом 2 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал водитель грузового MAN с полуприцепом. Сначала тяжёлая фура врезалась в стоящий на трассе автомобиль Kia, затем задела грузовик Scania с полуприцепом и остановилась только после того, как уткнулась в дорожное металлическое ограждение. Это привело к опрокидыванию крупногабаритного груза. В аварии погиб 39-летний водитель легкового автомобиля Kia.

В результате ДТП 26-тонный контейнер, который перевозил грузовик MAN, опрокинулся на дорогу и серьезно затруднил автомобильное движение в сторону Москвы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, проводятся мероприятия по устранению последствий аварии.