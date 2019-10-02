Берлин, , 12:44 — REGNUM Из-за небольшого пожара под эстакадной железной дорогой нарушено движение линий берлинского метро 1 и 3. Для устранения повреждений потребуется несколько дней, пишет газета Berliner Morgenpost.

Прервано движение между станциями Nollendorfplatz и Kottbusser Tor. Под эстакадой загорелся кустарник, при этом был сильно поврежден сигнальный кабель. Для его восстановления требуется несколько дней. Вероятно, движения на этом участке не будет до 5 октября. С утра 2 октября запущены компенсационные автобусные рейсы.

Полиция считает, что пожар произошел по неосторожности. Умышленный поджог исключен.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года ожидается подорожание проезда в общественном транспорте в Берлине и Бранденбурге.