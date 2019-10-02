Додома, , 12:42 — REGNUM Великобритания выпустила предупреждение о том, что поездки в Танзанию после смерти в прошлом месяце пациентки, у которой, предположительно, был диагностирован вирус Эбола, небезопасны. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Со своей стороны, правительство Танзании опровергает сообщения о наличии Эболы, заявляя, что подтвержденных или подозреваемых случаев Эболы в стране зафиксировано не было.

По словам репортеров ВВС, Великобритания выпустила предупреждение с тем, чтобы усилить давление на Танзанию, чтобы та опубликовала дополнительную информацию о смерти пациентки, предположительно связанной с Эболой.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), женщина с подозрением на Эболу умерла в Дар-эс-Саламе. Говорят, что близкие родственники умершей были помещены на карантин в неизвестных местах.

На прошлой неделе власти США также предупредили своих граждан о необходимости соблюдать особую осторожность во время поездок в Танзанию на фоне опасений о том, что Танзания не предоставляет достаточно информации о вспышке Эболы в стране.

Как известно, граничащая с Танзанией Демократическая Республика Конго уже год борется со вспышкой Эболы, в результате которой погибло более 2000 человек. Уганда также подтвердила по крайней мере одну связанную с Эболой смерть.

Как правило, ВОЗ рекомендует не ограничивать поездки в страны, затронутые Эболой. Около 75 000 граждан Великобритании посещают Танзанию каждый год.

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