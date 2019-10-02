Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM Огонь охватил пассажирский автобус и легковой автомобиль после их столкновения утром 2 октября в Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

Сообщается, что ДТП произошло на 16-м километре Волхонского шоссе. По предварительным данным, легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с маршруткой рейса № 403.

Оба транспортных средства после столкновения загорелись. Сообщается, что погиб водитель легкового автомобиля. Водителю автобуса и еще семерым пассажирам потребовалась госпитализация.

По факту ДТП проводится проверка.